Reggina: infortunio Palmieri, il bollettino medico ufficiale
Adesso si attendono i tempi di recupero
31 Agosto 2026 - 16:01 | Redazione
As Reggina 1914 comunica che gli esami strumentali riguardanti il calciatore Andrea Palmieri, infortunatosi nella gara di ieri sera, hanno evidenziato la frattura scomposta della clavicola sinistra.
Il giocatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico, in seguito al quale saranno valutati i tempi di recupero.
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