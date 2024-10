Reggina, pareggio e rimpianti. Con l’Andria finisce 0-0

Ancora un pareggio. Il ko interno con il Trapani diventa una parentesi nella lunga striscia di pareggi della Reggina. Sotto una pioggia battente finisce senza reti anche lo scontro diretto tra la Fidelis Andria e gli amaranto.

LE SCELTE – Maurizi lancia dal primo minuto La Camera, perno di centrocampo tra Marino e Castiglia. In difesa Gatti con Ferrani e Laezza, in attacco Tulissi ancora partner di Bianchimano.

Andria pericoloso in avvio con Lattanzio, la prima vera occasione però è per gli amaranto: gran botta di Marino dalla distanza, palla di poco a lato. Discreto l’approccio alla gara della Reggina, al minuto 23 ci prova La Camera ma la conclusione non è delle migliori. Rischia poco in difesa la formazione di Maurizi, che prova a rendersi pericolosa in ripartenza. Prima dell’intervallo nuovo tentativo per Marino, tiro-cross sul fondo.

Inizia la ripresa, dopo 5 minuti pregevole giocata degli amaranto sventata da un intervento provvidenziale di Tiritiello su Hadziosmanovic. Inizia la girandola di cambi, Maurizi prova a smuovere le acque inserendo Provenzano per La Camera e a un quarto d’ora dal termine Sparacello al posto di Tulissi.

RIMPIANTI AMARANTO – Al minuto 81 la Reggina si divora il gol che avrebbe potuto decidere la contesa. Servizio di Marino per Sparacello, l’attaccante amaranto solo davanti a Maurantonio spreca clamorosamente. E’ l’ultima occasione della partita, gli amaranto tornano da Andria con un punto pesante ma possono recriminare per la ghiotta possibilità sprecata nel finale.

In classifica la situazione rimane delicata, cinque i punti di vantaggio della Reggina sulla zona play-off. Nel prossimo turno gli amaranto ospiteranno al Granillo il Monopoli, è il momento di tornare alla vittoria.