Reggina, pareggio (con rimpianto) anche a Monopoli. Esposito risponde a Porcino

La settimana delle x. Dopo Akragas e Catania, la Reggina chiude il trittico di impegni ravvicinati con il terzo pareggio consecutivo. A Monopoli finisce 1a1, Esposito risponde al vantaggio iniziale degli amaranto firmato Porcino.

VANTAGGIO E RIMPIANTI – Zeman conferma l’ossatura di formazione vista nelle prime giornate, è Bangu al posto di Knudsen l’unico cambio rispetto alla gara con il Catania. Fiducia nell’assetto base subito ripagata, due minuti appena e la Reggina si trova davanti. Oggiano cade in area, l’arbitro lascia correre e la palla arriva sui piedi di Porcino, conclusione mancina a giro che non lascia scampo a Mirarco. I rimpianti della Reggina sono tutti concentrati nei minuti successivi al gol, con Oggiano protagonista. L’attaccante sardo per tre volte potrebbe raddoppiare, ma imprecisione, sfortuna o un decisivo Mirarco impediscono alla Reggina di trovare il raddoppio.

BOTTA E RISPOSTA- Dallo 0a2 più volte mancato, al definitivo 1a1. Solita, oramai, disattenzione amaranto nel gioco aereo, Esposito ne approfitta riportando la gara sui binari del pareggio. Gara dai ritmi elevati, la Reggina prima dell’intervallo punge con Coralli, che non trova la porta da buona posizione. Nella ripresa la contesa perde di velocità, la Reggina è meno fluida e pericolosa rispetto all’ottima prima frazione. Nella parte finale della terza gara in una settimana, entrambe le squadre accusano la stanchezza. Zeman inserisce Bianchimano e Maesano, l’attaccante entrato in luogo di Coralli ha una chance nel finale ma non la sfrutta.

Finisce 1a1, la Reggina conferma la buona condizione fisica, la personalità esibita in campo e oramai una certezza. Si pagano a caro prezzo, però, le disattenzioni in fase difensiva. Alle diverse occasioni capitate sui piedi di Oggiano sono legati i rimpianti odierni, ma c’è soddisfazione nel vedere una squadra compatta e solida, con idee e senza paura. Giunta oggi al quarto risultato utile consecutivo, e attesa dall’infuocato derby con il Cosenza…