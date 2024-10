Reggina-Parma: in Curva Sud i primi tifosi. Manto erboso del Granillo ok (foto)

Entrambe le squadre alla ricerca del successo. La Reggina per la continuità, il Parma per provare a svoltare

Prime file ai tornelli. I tifosi con un’ora e mezza d’anticipo sono già arrivati all’Oreste Granillo per assistere a quello che è il match più atteso della giornata e che avrà inizio alle 16,15. In attesa del dato ufficiali riguardo gli spettatori presenti, è facilmente ipotizzabile che verrà superato il record di presenze stagionali, al momento registrato dalla gara tra il Lecce ed il Monza allo stadio di Via del Mare. Nel frattempo si segnala il nuovo volto del manto erboso del Granillo, finalmente in buone condizioni.