Reggina, Inzaghi: ‘Grande gesto della squadra. C’è molta rabbia, sono positivo’

Reggina in ritiro fino alla gara di sabato pomeriggio contro il Parma. Momento delicato per la squadra amaranto, la presentazione del match affidata a mister Inzaghi: “Ci dispiace molto per il derby, avevamo la partita in pugno. Mettiamoci tutto alle spalle, c’è una grande occasione che è quella di tornare a vincere davanti al nostro pubblico, c’è tanta voglia di riscattarci. Il gesto della squadra è stato notevole, mi hanno chiesto di andare in ritiro e la società lo ha accettato. Non siamo nel nostro miglior momento, ma vederli allenare è stato uno spettacolo, sono tutti a disposizione ed ho solo facoltà di poter scegliere. Io sono molto positivo, felice, adesso abbiamo dato un obiettivo, vogliamo raggiungere i play off. Ce lo dicono i risultati e le prestazioni, possiamo farcela. Il valore del Parma lo conosciamo tutti, all’inizio era tra le squadre candidate alla vittoria del campionato, hanno un grande allenatore, per batterli ci vorrà una grande Reggina. C’è rabbia per avere perso il derby e la riverseremo tutta in campo per arrivare a conquistare i tre punti. Il presidente Cardona aveva detto che avrebbe fissato l’obiettivo a fine marzo. All’inizio si puntava alla salvezza, l’abbiamo raggiunta, adesso ne stiamo dando un altro, giocarci la serie A attraverso il raggiungimento dei play off, sarebbe bellissimo, questo aumenta il senso di responsabilità. Dobbiamo essere felici per questa classifica, non andare dietro alle chiacchiere, so bene che i tifosi amano la Reggina, abbiamo bisogno di loro durante la gara di domani, se lo meritano questi ragazzi perchè derby a parte, hanno fatto sempre benissimo. Ripeto, ci saranno tutti, tranne Ricci ancora fuori e Bouah per un problema alla caviglia. Hernani è ok. Quando si perde voglio che se la prendano con me, ho le spalle abbastanza larghe per sopportare le critiche. Permettetemi una battuta: visto che stiamo facendo i risultati al contrario dell’andata, domani dovrebbe essere buono…”