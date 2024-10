Reggina-Parma: Curva Sud sold out. Record vicino, il dato aggiornato

“La presenza di tanti tifosi al Granillo non ci mette affatto pressione anzi, il loro sostegno ci può solo aiutare“. Lo ha dichiarato mister Aglietti nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro Reggina-Parma. E con il trascorrere delle ore aumenta il numero di tifosi che saranno presenti allo stadio nel pomeriggio di domani. Mentre Vivaticket evidenzia il sold out in Curva Sud, il dato attuale dei biglietti staccati ha raggiunto quota 7800 circa, quindi molto vicini al record stagionale di presenze, al momento detenuto dalla sfida che si è giocata a Via del Mare tra il Lecce ed il Monza con 8442 spettatori.

Leggi anche