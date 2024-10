Reggina-Parma: altra impennata nella prevendita. I tifosi rispondono a Gallo e Denis

Con tre giorni ancora a disposizione, tutto lascia pensare che in occasione di Reggina-Parma verrà battuto non solo il record di spettatori al Granillo in questa stagione, ma anche quello complessivo che si riferisce ovviamente al campionato in corso. C’è un’attesa che cresce con il trascorrere dei giorni e tantissima voglia di partecipazione tra i tifosi amaranto che stanno rispondendo alla grande ai vari appelli.

Appelli raccolti e ancora non è finita

Simpaticissimo quello pubblicato sul proprio profilo Instagram da German Denis, ormai reggino a tutti gli effetti anche nel linguaggio. Nel frattempo si registra un’altra impennata sulla vendita dei tagliandi con quota 5000 superata e siamo solo a due giorni dall’apertura della prevendita.