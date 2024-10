Reggina-Parma: la probabile formazione amaranto

Non ha giustamente voluto lasciare nessuna indicazione mister Aglietti riguardo le possibili scelte adottate per l’undici iniziale che dovrà affrontare il Parma, tranne la continuità per Jeremy Menez che dovrebbe affiancare sin dal primo minuto Galabinov.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Hetemaj, Crisetig, Rivas; Menez, Galabinov. All. Aglietti