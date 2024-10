Reggina: anche per la prossima partita si parlerà di portieri

Tra le questioni più dibattute certamente quelle che hanno riguardato i portieri. Si è partiti dal discorso iniziale di mister Pergolizzi diretto verso chi poteva immaginare di avere un posto sicuro tra i titolari e la netta affermazione che in questo senso nessuno poteva avere determinate garanzie, destinatario Martinez. Il giocatore sembra accettare la condizione, ma la grana esplode nel momento in cui tutto sembrava filare per il verso giusto, ne conseguono il suo allontanamento dal gruppo squadra e l’assenza nel giorno della presentazione. Nel frattempo la società si assicura a stretto giro Lazar (2004), Druetto (2006) già in organico dalla passata stagione e finalmente arruolabile e Katsaros (2006). Succede pure che qualche giorno prima dell’esordio stagionale, tutto viene chiarito tra il tecnico e il portiere Martinez, pur non risultando quest’ultimo tra i convocati. Nel frattempo si gioca, la Reggina vince contro la Nuova Igea all’ultimo istante e su calcio di rigore e la prestazione di Lumia viene leggermente macchiata da una uscita a vuoto che provoca il gol dei padroni di casa.

Ma provoca pure una serie di reazioni soprattutto tra i tifosi che tornano a invocare l’estremo difensore spagnolo. Come un fulmine a ciel sereno Lumia chiede alla dirigenza di poter andare via, ufficialmente le motivazioni sono dettate dalla necessità di stare vicino casa (torna al Siracusa), viene accontentato e quando tutti si aspettano il tanto atteso e gradito ritorno tra i pali di Martinez, mister Pergolizzi impiega invece Lazar. Adesso l’interrogativo si ripropone con quella che sarà la terza gara di campionato e i tifosi che sperano ancora di poter rivedere tra i pali Martinez, ma anche in questo caso, la scelta dipenderà da quanti Over si intende impiegare tra i calciatori di movimento.