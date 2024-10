Reggina, il Ds Rappoccio: ‘Sarebbe triste disputare un terzo campionato consecutivo in serie D’

Esperto come pochi per quello che riguarda i campionati dilettantistici, in modo particolare la serie D. Intervistato da Gazzetta del Sud, dice la sua sulla Reggina il DS Carmelo Rappoccio: “Sulla carta contro il Città di Sant’Agata non dovrebbe esserci partita. La Reggina è nettamente più forte anche se nel calcio mai dire mai. Bisogna fare attenzione all’entusiasmo dei padroni di casa che saranno supportati dal loro pubblico. Con la Scafatese sarebbe stato più giusto il pareggio anche se i campani non hanno rubato nulla, ma hanno trovato un pomeriggio fortunato. Peccato per il ko comunque non bisogna farne un dramma perchè si è disputata soltanto la seconda giornata, stagione ancora lunga.

Rispetto allo scorso anno dove ha dominato il Trapani, nella parte alta vedo maggiore equilibrio e mi auguro che la formazione di Pergolizzi riesca a spuntarla perchè sarebbe triste disputare un terzo campionato consecutivo in serie D. Di questo organico mi piace Ba e pure Laaribi è forte, anche se non mi spiego come mai non venga impiegato.. Martinez è un portiere top e spero che Pergolizzi lo tenga in considerazione, gli Under non hanno l’esperienza dello spagnolo.

Pergolizzi ha un curriculum speciale ed è reduce dalla promozione sulla panchina del Campobasso, se è stato scelto un motivo ci sarà. Inappropriate alcune critiche nei suoi confronti perchè siamo appena a metà settembre, i conti si fanno a maggio. Qualcosa dal mercato? Una punta in grado di segnare tanti gol. A mio parere manca un bomber e senza attaccante prolifico diventa complicato competere per il primato“.