Reggina: le sei partite decisive. Tutto in un mese

Nel momento in cui è stato chiesto a mister Toscano quale potrà essere il ciclo di partite in qualche modo decisivo per dare una svolta definitiva al campionato della Reggina, il tecnico non ha avuto dubbi nel dichiarare che le prime sei giornate del girone di ritorno, che comprendono i due big match contro Bari e Ternana, potranno dire molto sul proseguo della stagione. Questo il calendario degli incontri:

Cavese-Reggina, sabato 11 gennaio 2020, ore 20:45

Bisceglie-Reggina, domenica 19 gennaio 2020, ore 17:30

Reggina-Virtus Francavilla, mercoledì 22 gennaio, ore 18:30

Reggina-Bari, domenica 26 gennaio 2020, ore 15:00

Vibonese-Reggina, domenica 2 febbraio 2020, ore 17:30

Reggina-Ternana, lunedì 10 febbraio 2020, ore 20:45

Leggi anche