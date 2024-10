Reggina: per Taibi e Toscano non si muoverà nessuno, ma potrebbe non essere così

Direttore sportivo e tecnico sulla stessa lunghezza d’onda, d’altronde se sono arrivati determinati risultati, questa è certamente una delle componenti, l’unione di intenti. Ed anche nel momento in cui si è parlato con entrambi di calciomercato sia in entrata che in uscita, le risposte sono state identiche. Approfittare di eventuali opportunità in entrata solo per migliorare la forza di questo organico e per non avere rimpianti, nessuna richiesta di andare via e quindi esclusi movimenti in uscita. Tranne che… Tranne che non subentrino eventuali novità nel momento in cui si completeranno nuove operazioni in entrata.

La prima riguarda il reparto avanzato, con l’arrivo dato per certo di Manuel Sarao, vecchio pallino di Massimo Taibi ed ormai prossimo a vestire la casacca amaranto. Dal due di gennaio il giocatore potrebbe essere a disposizione di mister Toscano. E la prima valutazione che viene spontanea fare è su Doumbia, giocatore bravo ma sfortunato, ripetutamente colpito da infortuni, in scadenza nel 2021. Resterà comunque nel contesto di una batteria di attaccanti numerosa?

Il secondo innesto in entrata potrebbe riguardare la corsia di sinistra, nonostante questa prima parte di stagione abbia fornito delle indicazioni precise in quel settore. Due giocatori di ruolo come Bresciani e Rubin, un terzo collocato in quella corsia nonostante sia un destro naturale come Rolando. L’idea, e si torna ancora su un vecchio pallino, è quella di portare in riva allo stretto Liotti, già seguito ed inseguito la scorsa estate. Tra quelli citati, Rubin è il giocatore che ha trovato meno spazio e, rispetto a Bresciani più giovane ed in prestito, ha un contratto in scadenza nel 2021 e per caratura dello stesso calciatore, potrebbe non accettare più il ruolo di alternative. Vedremo come si svilupperà questa seconda finestra di calciomercato.

