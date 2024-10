L’agente De Santis parla di Gallo, Taibi e del perchè la Reggina è vincente

La lunga sosta del campionato di serie C, porta a considerazioni e commenti da parte degli addetti ai lavori. Ai microfoni di TuttoC.com ha parlato il procuratore dell’attaccante amaranto German Denis, Lorenzo De Santis:

“La società amaranto è nuova, è entrata nel calcio l’anno scorso. Il presidente Gallo ha già fatto grandi cose, preso il centro sportivo del Sant’Agata, riportato organizzazione in una squadra malmessa, fatto un mercato oculato e ambizioso insieme al direttore Taibi. E’ vero che il Bari era la favorita sulla carta, visto il blasone e i nomi altisonanti. Ma gli amaranto hanno lavorato con la forza delle idee e del gruppo. E hanno scelto un mister come Toscano che fa trovare ai suoi la porta con grande facilità grazie al sapiente uso del 3-5-2 e al grande equilibrio in campo“.

