Calcio, Asta: ‘Reggina sembra imbattibile’. E spiega il perchè

L'allenatore che conosce bene il campionato, mette in evidenza una serie di qualità degli amaranto

Reggina, sempre più Reggina, ne parlano veramente tutti. Ai microfoni di TuttoC.com l’ex calciatore del Torino ed ora tecnico in attesa di una chiamata Antonino Asta, commenta così il girone C della serie C: “La Reggina sta avendo una serenità incredibile, alle volte dà la sensazione di essere imbattibile. E infatti finora lo è. Gli avversari a volte sembrano rassegnati, anche perché trovano la giocata che ti svolta la partita anche nei momenti più difficili. I calabresi hanno i giocatori che ti possono cambiare il match, chi subentra fa anche meglio di chi è titolare. E poi là dietro, le altre devono cambiare registro. Gli amaranto, comunque, devono mantenere il piede sull’acceleratore altrimenti si ritroveranno tutte le altre sopra“.

Leggi anche