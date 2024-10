Reggina: fatta per l’attaccante… e non sarà l’unico ad arrivare

Almeno due innesti, parola di Taibi. Troppe volte lo ha detto, troppe volte ha ribadito il concetto riguardante la necessità di fare tutto ciò che è possibile per non avere rimpianti in futuro. E le conferme arrivano anche dal sito specializzato alfredopedulla.com che, nonostante le diverse smentite, conferma l’acquisto di un attaccante e non solo: “Hanno smentito tutti: dal suo agente, tal Tateo, a Pelliccione, direttore sportivo del Cesena. Vedremo come andrà a finire, intanto possiamo aggiungere che Manuel Sarao è Il regalo di Natale sotto l’albero della della Reggina capolista imbattuta del girone C di Serie C. Con la volontà del diretto interessato che già la scorsa estate era stato vicino al club amaranto. Da venerdì, massimo sabato, in poi, è prevista la svolta: Toscano aspetta Sarao. E non sarà l’unico colpo di mercato della Reggina…”

