Reggina: Taibi si lancia nuovamente su un vecchio pallino

Il DS Taibi ha parlato di due possibili acquisti senza specificarne i ruoli. Uno sicuramente è in attacco con il pressing su Sarao, l’altro individuabile potrebbe essere un esterno sinistro (Rubin in partenza?) che secondo quanto raccolto da TuttoC.com vedrebbe un ritorno al passato. Si tratta di Daniele Liotti, inseguito a lungo la scorsa estate poi rimasto al Pisa. La poca utilizzazione del calciatore e l’attuale posizione in classifica degli amaranto potrebbero aver indirizzato il calciatore ad accettare la serie C. La Reggina comunque sarebbe in prima fila e la trattativa ben avviata.

