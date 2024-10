Reggina, Toscano: ‘Taibi ha carta bianca dalla società per il mercato’

Per l’appuntamento prima di Natale su “Passione Amaranto” ha fatto il suo intervento anche il tecnico Mimmo Toscano. Sollecitato su quanto detto poco prima dal DS Taibi riguardo la possibilità di acquistare due elementi per rinforzare l’organico, l’allenatore reggino ha risposto:

“Questa squadra è migliorabile, ma già per l’organico che possiede. Eventualmente se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa con le giuste opportunità, la società non perderà l’occasione ed ha dato carta bianca al DS Taibi in questo senso. Ripeto, il gruppo è migliorabile mantenendo anche gli stessi elementi, non prenderemo giocatori tanto per farlo.

Ci saranno quattro partite in quindici giorni? Ma solo per noi della Reggina? Il problema riguarda tutti e chi deve superare queste difficoltà sono quelli che inseguono non noi. Il girone di ritorno non credo che si discosterà molto da quello di andata, se non per l’atteggiamento soprattutto delle squadre di medio bassa classifica che avranno necessità di fare punti”.