Reggina: Taibi parla del presidente Gallo e di Mastour

Il Ds ha le idee chiare su come e dove intervenire per migliorare ancora la squadra

Saranno giorni di festa.. per gli altri non per il Ds Taibi che il giorno di vigilia ha incontrato un procuratore ed il 26 dicembre ne incontrerà un altro così come ha dichiarato ai microfoni di “Passione Amaranto” nel momento in cui gli è stato chiesto come si muoverà la Reggina sul prossimo calciomercato.

Poi un passaggio sul presidente Luca Gallo ed il giovane Mastour: “Il presidente ha riportato grande entusiasmo a Reggio Calabria e tanti tifosi allo stadio. Ha trasformato in dati di fatto tutto ciò che aveva detto, la società è forte ed ambiziosa. Mastour? E’ cresciuto moltissimo da quando è arrivato qui, ci sarà anche spazio per lui e quando accadrà, dovrà entrare ed essere determinante. Lo abbiamo voluto perchè sono convinto che diventerà un calciatore importante”.