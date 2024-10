Calcio – Spettatori allo stadio: questa volta è la Reggina ad inseguire il Bari

Per la soddisfazione del presidente della Lega Pro Ghirelli, la serie C sta facendo registrare numeri parecchio interessanti, soprattutto in quel girone C dove ci sono tante società blasonate e tifoserie calde ed appassionate. Questi sono i dati raccolti da TuttoC: “Il primo posto va al Bari, che ogni domenica riunisce ben 12.863 spettatori sulle tribune dello stadio San Nicola. L’astronave firmata da Renzo Piano ha visto crescere gradualmente il suo pubblico e si è portato in testa alla classifica. Stessa situazione anche per la Reggina, con oltre 10.072 sportivi sulle tribune del ‘Granillo’. Chiude il podio il Catania, con 7.445 spettatori di media allo stadio Massimino“.

Ternana, Catanzaro, Avellino e Potenza le squadre che seguono nella speciale classifica. La gara più seguita è stata fin qui Reggina-Catanzaro con 15.819 spettatori.

Leggi anche