Reggina, Amoruso: ‘Grande Gallo, grande Taibi, grande Toscano’

Per tanti è stato il miglior attaccante della storia amaranto per qualità, reti, carisma. Di sicuro è uno dei più amati e tra quelli che i tifosi ricorderanno a vita. Nicola Amoruso è stato grande protagonista con la maglia della Reggina ed anche dopo essere andato via, ha sempre mostrato grande interesse e vicinanza verso i colori amaranto.

Ai microfoni di TuttoC.com, ha analizzato il campionato della formazione di Mimmo Toscano. “Seguo sempre la Reggina. Non mi aspettavo questo rendimento, soprattutto perchè è un campionato veramente difficile e con questa capacità di far sempre la partita. Ha un grande presidente, un grande direttore come Taibi e un allenatore che conosce bene la categoria come Toscano. Ci sono tutti gli ingredienti per tornare grande. Denis è uno di carattere, è importante per il gruppo. Diversi calciatori hanno giocato comunque ad alti livelli. Il campionato è molto difficile, non bisogna riposare sugli allori ma lottare di partita in partita”.

Foto: Maurizio Laganà

Leggi anche