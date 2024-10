Reggina-Sarao è fatta. E’ lui il primo acquisto degli amaranto

Giorni di festa, ma non per tutti. Il DS Taibi lunedi scorso a “Passione Amaranto” trasmissione in onda sul canale ufficiale della Reggina, aveva parlato di due appuntamenti fissati il 24 ed il 26 dicembre con due procuratori. Uno di questi certamente Tateo, l’agente di Manuel Sarao, secondo quanto riferisce TuttoC.com sarà lui il prossimo attaccante della squadra amaranto: “Il club calabrese ha trovato l’accordo per Manuel Sarao, attaccante classe ’89 in forza al Cesena. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2021, con un’opzione per il rinnovo in caso di promozione del club calabrese in Serie B. Decisivo per la fumata bianca un incontro tra Giovanni Tateo, agente del giocatore ed il DS Taibi“.

Leggi anche

Leggi anche