Reggina, Pasqualoni: ‘Non abbiamo paura di nessuno’

Nel consueto appuntamento infrasettimanale con la stampa, oggi pomeriggio il protagonista è stato il difensore Pasqualoni: “Ogni allenatore ha delle sfaccettature diverse del proprio carattere. Ogni allenatore è diverso, con Maurizi mi sono trovato bene. Col mister si può scherzare.

Le ultime due vittorie hanno trasmesso serenità.

Il mio ruolo originalmente di centrale, si è trasformato in terzino, a seconda delle esigenze mi adatto.

Ho formulato un grosso in bocca al lupo a De Francesco. Abbiamo contributo a fargli raggiungere l’obiettivo di salire di categoria.

L’obiettivo di quest’anno? Andare a Matera a fare punti. Pensiamo alla giornata che arriva.

Il campionato di serie C girone C è davvero duro, puoi vincere e perdere con squadre rispettivamente più forti e più deboli. Il girone C è il più difficile della Serie C.

I nuovi si sono ambientati subito bene. Adesso è arrivato Provenzano, mi sembra molto bravo, io mi preparo per riprendere la maglia da titolare.

Abbiamo fatto un’ottima partita a Catanzaro, dopo il cambio modulo, con la Paganese dovevamo vincere e così è stato.

Quando Cucchietti ha parato il rigore, non ci credevo, è un portiere che con questa categoria c’entra poco, farà sicuramente strada.

Contro il Matera sarà veramente difficile, testimonia il match dell’andata e di coppa, ma noi non abbiamo paura di nessuno.