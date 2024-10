Reggina-Paternò: le formazioni ufficiali. C’è Barillà

Nel segno della continuità per quello che riguarda la disposizione tattica. Ancora tribuna per Dall'Oglio

Le formazioni ufficiali di Reggina-Paternò, gara valida per la 9ª giornata del campionato di Serie D girone I:

REGGINA (4-3-3): Lazar; Bonacchi; Girasole, Adejo, Cham; Forciniti, Salandria, Barillà, Provazza, Barranco, Ragusa. A disposizione: Martinez, Mariano, Ndoye, Porcino, Ba, Urso, Curiale, Perri, Renelus. All. Pergolizzi

PATERNÒ (3-5-2): Tosoni; M. Greco, Porcaro, Marino; Sinatra, Sanseverino, Puglisi, Elia, Asero; Guida, Pinotti. A disposizione: Mileto, Panarello, Viglianisi, De Jesus, Greco, Gullì, Catania, Pappalardo, Marin All. Catalano

Arbitro: Giovanni Matteo di Sala Consilina. Assistenti: Alessandro Liuzza di Milano e Pietro Tinelli di Treviglio