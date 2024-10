Reggina-Paternò: dove e come vedere la partita

La possibilità di assistere all'incontro per coloro che non saranno presenti al Granillo

Reggina alla ricerca del tris per continuare la sua scalata verso la parte alta della classifica. Il Paternò è squadra costruita per un campionato tranquillo ma ben si sta comportando in questa prima fase della stagione e reduce da una preziosa vittoria contro la Nuova Igea. C’è la possibilità di assistere all’incontro anche per coloro che non saranno presenti al Granillo.

Come e dove vedere la partita

“Collegati sulla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la gara al costo di € 8,50. Per le gare delle stagione 2024/25, possibilità di sottoscrizione abbonamento al costo di € 100”.