Reggina-penalizzazioni: Avv. Chiacchio: ‘Inadempienze acclarate, tenteremo di contrastarle’

Il presidente Gallo a Reggio per stare vicino alla squadra, al tecnico, ai tifosi in un momento particolarmente delicato. Ma anche per chiudere la questione marchio Reggina Calcio con l’acquisizione dello stesso, per la felicità di tutti i supporters amaranto.

Ci sono anche questioni spinose da risolvere come quelle riguardanti la penalizzazione da poco inflitta alla società ed un altro delicato appuntamento che è quello dell’11 marzo al Collegio di Garanzia del Coni, per discutere ancora della fideiussione. Ne ha parlato a Radio Reggio Più l’avvocato Eduardo Chiacchio che per la Reggina segue le due vicende: