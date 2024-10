Reggina, perché Bianchimano non segna più?

“E’ stato un bene essermi fermato a Reggio per un altro anno, il mister e lo staff mi stanno aiutando a migliorare, soprattutto sotto l’aspetto realizzativo e dei movimenti”. Questo uno dei passaggi dell’intervista realizzata su “Reggina Stadio”, in onda su Radio Antenna Febea con Andrea Bianchimano.

E’ acqua passata quel periodo di grande turbolenza che il centravanti e la Reggina hanno attraversato la scorsa estate e che stava portando alla separazione tra le parti. Una grande opera di recupero portata avanti dai vertici societari ed il coordinatore dell’area tecnica Salvatore Basile ha rimesso le cose a posto.

Un girone di andata di livello, una media impressionante tra presenze in campo e reti, con in mezzo un lungo periodo di sosta dovuto ad un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse giornate. Il suo timbro sulla delicatissima sfida di Catanzaro, poi il calciomercato e la cessione al Perugia.

Forse passata troppo sottotraccia, nonostante l’operazione sia stata parecchio interessante tra l’introito per le casse sociali e le modalità che hanno consentito alla Reggina di poter avere a propria disposizione il calciatore fino al termine di questa stagione. Ma c’è un però…

Da quel momento Andrea Bianchimano ha smesso di segnare. E’ in astinenza da quattro gare, nelle quali solo in una circostanza è andato vicino alla rete, con il palo colpito in occasione del match contro il Fondi. Inconscio rilassamento da parte del ragazzo o cambio di gioco che oggi non consente al numero nove amaranto di avere opportunità?

Le pochissime occasioni che la squadra ha creato soprattutto nelle ultime due gare e l’atteggiamento assai prudente dettato dal nuovo assetto tattico, fanno pensare che la seconda ipotesi sia quella più credibile. Anche perché proprio Bianchimano ha dimostrato che anche una sola palla all’interno dell’area di rigore a disposizione, si può trasformare in grande opportunità. Del palo contro il Fondi abbiamo già detto, con il Francavilla era andato in rete, ma è stato fermato dal fuorigioco.