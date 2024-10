Reggina, Pergolizzi: ‘Il rigore ci poteva stare. Non meritavano la vittoria, ma…’

Contavano i tre punti e la Reggina li ha conquistati, ma sul piano del gioco, dell’atteggiamento e della prestazione mister Pergolizzi avrà certamente molte cose da dire alla sua squadra. La sua disamina a fine gara su radio Febea: “Io credo che bisogna essere sinceri, gara equilibrata e con molto caldo. Primo tempo discreto, siamo stati bene in campo, ci è mancata la gamba per ripartire. Nella seconda parte gara piatta, poi è arrivato il rigore che dico ci poteva stare. Sulla prestazione potrei trovare tante scusanti ma non voglio farlo, siamo ancora al trenta quaranta per cento, ma i successi danno morale.

Leggi anche

Nel gruppo ci sono molti a mezzo servizio per una serie di motivi e quindi trovare una vittoria qui è molto importante, dire che meritavano la vittoria, saremmo bugiardi. Lumia? L’errore di ci sta. Mi fate la domanda per parlare di Martinez che è un nostro giocatore, ma lo è anche Lumia, tutti possono sbagliare. Se Martinez si adegua alla nostra situazione ben venga, deve fare un passo verso di noi. Dall’Oglio non è questo come Urso, Curiale non può essere questo, c’è gente che si è allenata poco e che è stata anche infortunata.

Se avessi avuto Barranco avrebbe certamente giocato, oggi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Nel corso della partita abbiamo cambiato rispetto all’idea iniziale, il giudizio non cambia rispetto alla prestazione ma serve moltissimo. Il campionato è lungo, all’andata tutti squadroni che puntano alla vittoria e se non si riesce al ritorno smantellano, noi dobbiamo fare il nostro percorso”.