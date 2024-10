Reggina-Perugia: il dato dei biglietti venduti in prevendita al momento

La Reggina spera di avere qualche spettatore in più rispetto alle ultime due uscite di campionato. Contro Pisa e Vicenza si era intorno alle 3500 unità, compresa la quota abbonati che ha visto la sottoscrizione di 1262 tessere.

La sfida con il Perugia è crocevia

La sfida con il Perugia rappresenta un crocevia importante per il prosieguo della stagione, la Reggina ha come primo obiettivo la salvezza ma il doppio confronto in pochi giorni con i grifoni e poi l’infrasettimanale con il Cittadella in caso di punti pesanti, potrebbe dare un nuovo significato alla stagione. Nel frattempo i biglietti venduti sono poco più di 250, non moltissimi. Ci sarà tempo fino a qualche minuto prima della gara.