Reggina, Inzaghi: ‘Per vincere ci vorrà la migliore prestazione. Novità? Può essere’

Reggina vogliosa di riscatto dopo il passo falso di Parma e Perugia con il ritorno di mister Castori in panchina dopo l’ennesima sconfitta e le dimissioni di Baldini. Presenta il match il tecnico Inzaghi: “Gagliolo sta bene, Santander purtroppo non ci sarà ancora, speriamo di recuperarlo per la prossima gara. Stava spingendo bene ma ha avuto un risentimento, quando non si gioca succede. Il Perugia ha mantenuto la squadra più o meno la stessa intelaiatura di squadra, ha preso giocatori dalla Cremonese che ha vinto il campionato scorso, bisogna fare molta attenzione, entreranno in ballo per i play off. Ci vorrà pazienza, loro in attacco hanno Di Carmine, Strizzolo, tutta gente importante ed un allenatore che ha vinto campionati. Se gli altri si chiudono vuol dire che abbiamo fatto dei passi in avanti, ci sono gli accorgimenti per ovviare a determinati schieramenti tattici”.

La migliore Reggina