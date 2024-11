Reggina, Novellino: ‘Spero Inzaghi riesca dove non ce l’ho fatta io’

Il doppio ex della sfida tra Reggina e Perugia è Walter Novellino. Decisamente molti più anni con gli umbri prima da calciatore e poi da tecnico, mentre sulla panchina amaranto in quella squadra costruita per vincere, solo dieci giornate, parla a Gazzetta del Sud riguardo la prossima sfida: “Dove non ce l’ho fatta io, spero ci riesca Inzaghi. Auguro a Pippo di riportare gli amaranto in serie A perchè Reggio merita palcoscenici ambiziosi“.

La sfida secondo Novellino

“Partita complicata per il Perugia, ma anche la Reggina dovrà stare attenta. Castori adotterà il 3-5-2, modulo che si sposa meglio con le caratteristiche dei calciatori. Spero che i biancorossi facciano almeno un punto, anche perchè si trovano in una posizione di classifica preoccupante. Il punto non complicherebbe il cammino della Reggina che avrebbe l’opportunità di rifarsi nelle successive giornate. I ragazzi di Inzaghi sono comunque favoriti perchè avranno la spinta del Granillo. Conosco il tifo reggino e in certi match è determinante, è stato così nel derby con il Cosenza”.

Reggina fino in fondo

“Penso che la Reggina abbia la possibilità di arrivare fino in fondo, Inzaghi è un allenatore top per la categoria e lo ha già dimostrato. Da quando è a Reggio ha avuto il merito di rivitalizzare alcuni elementi che lo scorso anno avevo deluso, mi riferisco a Menez, rinato grazie al lavoro di Pippo. Si è creato un grande gruppo dentro e fuori dal campo, anche per merito di Gabriele Martino che mi dicono stia rilanciando il settore giovanile”.

L’esonero alla Reggina