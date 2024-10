Reggina-Perugia: impennata sulla prevendita. Il dato attuale dei biglietti staccati

Ancora qualche giorno a disposizione dei tifosi per aumentare il numero di presenti

Voglia di riscatto dopo il passo falso di Parma. Non appartiene solo ai calciatori amaranto ed al tecnico Inzaghi ma anche ai tifosi che, smaltita l’amarezza, si sono nuovamente portati in buon numero ai botteghini ma anche attraverso l’acquisto online, per essere presenti alla prossima delicatissima sfida al Granillo contro il Perugia.

Inizio timido ma oggi una interessante impennata con il raggiungimento di 2400 biglietti staccati che si aggiungono ai 4130 abbonati. Poco meno di due giorni ancora a disposizione per rendere il Granillo l’ambiente caldo che fino ad oggi ha visto la squadra amaranto sempre vincere insieme a gol e spettacolo.