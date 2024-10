Reggina-Perugia, Inzaghi: ‘Perso ancora facendo 30 tiri e subendo 0’

Dopo la sconfitta in trasferta contro un Parma rimaneggiato, la Reggina conosce il sapore amaro della prima sconfitta casalinga. Al Granillo passa il Perugia ultimo in classifica, ko ancora più sorprendente considerato che è maturato contro un avversario in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo.

Le parole del tecnico amaranto, presentatosi in gran ritardo in conferenza stampa, dopo il secondo ko consecutivo, maturato contro il Perugia ultimo in classifica.

“Ancora una volta abbiamo perso facendo 30 tiri, con 6-7 miracoli del portiere, e subendo 0. Le statistiche parlano di 27 tiri, non possiamo fare solo due gol. Ripartiamo dalla prestazione e dagli applausi dei tifosi, che hanno capito che abbiamo dato tutto. Siamo molto sfortunati ma non voglio scuse. Alcune decisioni arbitrali mi stanno iniziando a stufare, vogliamo farci sentire, oggi c’era fallo netto su Pierozzi, iniziano a girarmi le scatole dopo quanto accaduto a Modena. Noi molli? Assolutamente no, non avremmo creato cosi tanto subendo nulla. Non abbiamo preso nemmeno un cross ma subito 3 gol, bisogna fare mea culpa. Penso che il gioco espresso sino a oggi alla lunga pagherà. Problema difesa o portiere? Fino a una settimana fa eravamo la difesa meno battuta del campionato, serve un’analisi più lucida e generale. Qualche errore individuale c’è stato, ma non possiamo cambiare un giocatore ad ogni errore. Dobbiamo lavorare e migliorare, veniamo da due sconfitte immeritate e andiamo avanti, consapevoli che abbiamo un organico tutto nuovo. Dispiace per i tifosi e per la mia squadra, ma sono sicuro che arriveranno i risultati. Continueremo con la nostra filosofia, alternando qualche giocatore e aspettando il rientro di chi è fuori come Santander. Hernani alla lunga ci darà soddisfazioni, il suo ruolo naturale nel 4-3-3 secondo me è quello di mezz’ala, ha giocato li anche con Parma e Genoa”.