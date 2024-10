Serie B: tonfo Reggina, crollo Cosenza. Risultati e classifica provvisoria

Battuta d'arresto inattesa per la Reggina, la seconda consecutiva. Frosinone in vetta, vince al minuto 92

La più brutta partita della stagione quella giocata dalla Reggina di Inzaghi trafitta da un Perugia che arrivava a questo confronto pieno zeppo di problemi. Gli amaranto non avevano mai subìto gol in casa, ne prendono tre nella stessa partita, due dei quali con l’uomo in più. Non è bastata la reazione nel finale, utile solo a limitare un passivo che poteva essere molto pesante. Cade malamente il Cosenza a Ferrara, perde il Benevento di Cannavaro. Il Frosinone vince in pieno recupero.

I risultati della giornata

Brescia – Venezia 1-1

Como – Benevento 2-1

Frosinone – Bari 1-0

Reggina – Perugia 2-3

Spal – Cosenza 5-0

Sudtirol – Parma 1-0

Ternana – Genoa 1-2

Palermo – Cittadella 0-0

Pisa – Modena 4-2

Ascoli – Cagliari 2-1

La classifica

Frosinone 21

Genoa 21

Ternana 19

Reggina 18

Bari 18

Brescia 17

Sudtirol 17

Parma 16

Ascoli 15

Cagliari 14

Spal 13

Modena 12

Cosenza 11

Cittadella 11

Pisa 10

Benevento 9

Venezia 9

Como 9

Palermo 9

Perugia 7