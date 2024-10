Reggina, Stellone: ‘Perdiamo Menez per diverse partite. Perugia molto forte’

Come ogni vigilia, mister Stellone presenta il match che la Reggina giocherà sabato al Granillo contro il Perugia: “Affrontiamo una squadra forte, costruita molto bene che a gennaio si è rafforzata e che fuori casa ha fatto benissimo, prende pochi gol. Sono molto organizzati, completi in ogni reparto, partita molto difficile, loro vogliono fare i punti per entrare nei play off, noi per mettere una pietra sulla salvezza, poi si potrà pensare ad altro. Cambierò ancora quattro-cinque calciatori, sono rientrati Cionek, Stavropoulos e Rivas, uno di loro giocherà. A Cittadella visto il recupero di questi calciatori ne cambieremo anche otto. Per diverse partite perderemo Menez, un fastidio muscolare che lo vedrà fuori sicuramente per le prossime tre gare. Out Aya, Lakicevic e Denis. Lombardi andava rimesso in condizione dopo mesi in cui non ha giocato, poi ha avuto un problemino, è rientrato con il Parma ed ora è totalmente a disposizione. Franco è reduce da un infortunio, ha qualità e piede, ma è chiuso da una difesa importante, ora ancor di più giocando a tre ed Ejjaki è un ottimo giocatore, grande qualità e palleggio, intelligente e capace di smarcarsi con facilità, avrà il suo spazio”.

Quattro partite per cambiare prospettiva

“La gara con il Perugia può somigliare a quella con il Pisa, non dobbiamo cascare nelle loro strategie. Attaccare ma con equilibrio. Parma, più le prossime tre ci diranno che campionato potrà essere il nostro dopo la sosta, con gare tutte molto difficili, possiamo cambiare prospettiva, se non dovessimo fare molti punti, ci sarà tempo più avanti per farli. Abbiamo moduli simili al Perugia, chi vincerà più duelli porterà a casa più punti. Sorpreso del nostro andamento? Molto onestamente non mi aspettavo risposte così immediate e sedici punti nelle otto partite che abbiamo fatto, ma qui c’è un gruppo disposto al sacrificio, alla lotta, con una grande voglia di arrivare al risultato”.

