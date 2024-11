Reggina: Pippo Inzaghi vicinissimo alla panchina amaranto

Non si dovrebbe andare oltre la giornata di oggi per la chiusura, salvo clamorosi ribaltamenti

Giornata di serrate trattative quella di ieri a Milano. Lunghi confronti e dialoghi per convincere l’ex attaccante di Juventus e Milan, oltre che campione del mondo con la nazionale Italiana Pippo Inzaghi che il progetto Reggina è di quelli validi e di grande prospettiva. C’è chi sostiene che la firma sia già arrivata, chi invece che arriverà a breve, comunque è lui il grande nome. Il patron Saladini, insieme al DG Martino ed al Ds Taibi hanno lavorato immediatamente per il dopo Stellone e se dovesse andare in porto come sembra questo colpo, probabilmente diventa il primo e più importante della nuova stagione. Sono attese novità a brevissimo, salvo clamorosi ribaltamenti per i quali non vorremmo farci l’abitudine.