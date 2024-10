Reggina-Pisa: prevendita biglietti, c’è stata l’impennata. Si può arrivare a 10.000

Non c’era particolare ottimismo rispetto ad un inizio di prevendita andato piuttosto a rilento nonostante l’ottima promozione lanciata dalla società sul secondo biglietto. Il freddo degli ultimi giorni ha probabilmente condizionato i tifosi che, invece, dal pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi, si sono letteralmente fiondati ai botteghini per l’acquisto del tagliando e quindi per assistere a Reggina-Pisa. In questo momento sono 5300 i biglietti staccati che vanno ad unirsi ai 4130 abbonati. C’è ancora qualche ora a disposizione per arrivare a quell’obiettivo non dichiarato ma fissato dalla società, cioè arrivare a quota 10.000.

