Reggina: non centrare i play off sarebbe una grande delusione. Le possibili scelte di Inzaghi

Rialzare la testa, subito. Mancano dieci giornate alla fine del campionato e se è vero che per le zone più alte della classifica la Reggina ha perso troppe occasioni per poterci rimanere, sarebbe davvero deludente non riuscire a centrare almeno la griglia play off. La squadra amaranto ci è dentro pienamente, ma quello che maggiormente preoccupa è lo stato d’animo di un gruppo che continua a perdere a prescindere dalle prestazioni. Qualunque sia il tipo di partita o gli uomini che scendano in campo, non si riesce a conquistare punti e questo sta diventando un problema di difficile risoluzione anche per il tecnico.

Leggi anche

Le possibili scelte di Inzaghi

La squadra ha più volte dimostrato di essere unita come gruppo e negli intenti, ha la fiducia della società ed ogni settimana spera di poter modificare una situazione che ha portato nelle nove partite giocate in questo girone di ritorno ben sette sconfitte. Per la sfida contro il Perugia mister Inzaghi sembra intenzionato a ritornare all’antico dopo aver pienamente recuperato i due difensori centrali ed è speranzoso di poter nuovamente contare su elementi che nel girone di andata hanno fatto la differenza. Così al Curi insieme a Colombi tra i pali, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierozzi, Camporese, Gagliolo e Di Chiara, in mezzo i soliti tre quindi Fabbian, Majer ed Hernani, mentre nel tridente offensivo, nonostante le grandi prestazioni da esterno, Menez dovrebbe tornare nel ruolo di falso nove ed al suo fianco da una parte Canotto e dall’altra Rivas.