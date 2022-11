Reggina: al Granillo, dopo Poli ed Amoruso, un altro protagonista della storia amaranto

E' stato uno dei grandi protagonisti della storia amaranto e dopo Maurizio Poli e Nicola Amoruso, sarà presente allo stadio Granillo lunedi sera per la super sfida tra la Reggina ed il Genoa. Lo ha annunciato lui stesso Franco Colomba attraverso i canali social del club. "Come dimenticare la gara con il Genoa, quella del 2002 quando la Reggina festeggiò il ritorno in serie A. La città era come impazzita di gioia. Sono passati ormai venti anni ma i colori amaranto li ho sempre custoditi dentro al mio cuore. Un abbraccio a tutti i cittadini di Reggio ed a tutti i tifosi della Reggina. E ci vediamo lunedi sera al Granillo".

Franco Colomba ha allenato per la prima volta la Reggina nella stagione 97-98 in serie B nell'anno della consacrazione dell'allora giovanissimo Simone Perrotta, poi passato alla Juventus. Il suo ritorno sulla panchina amaranto in occasione della prima storica stagione in serie A conclusasi con una straordinaria salvezza. I due anni successivi sono caratterizzati dall'amara retrocessione dopo lo spareggio con il Verona, ma anche dalla grandissima soddisfazione nel riportare nuovamente la Reggina in serie A. Meno brillante la sua terza ed ultima esperienza nel 2003 conclusa dopo dieci giornate con l'esonero.