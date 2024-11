Reggina, Ragusa: ‘Dopo il rigore abbiamo avuto paura di pareggiare…’

L'analisi dell'attaccante autore di una doppietta. Una squadra così esperta può avere timore del Pompei per un gol subìto?

Quattro gol in campionato grazie a due doppiette realizzate. Quella del pomeriggio contro il Pompei e quella all’esordio stagionale contro la Nuova Igea. Ai microfoni di radio Febea l’attaccante della Reggina Antonio Ragusa:

“Peccato, non siamo stati bravi a chiudere la partita e quindi realizzare il terzo gol. I dettagli a volte ti fanno perdere punti pesanti. Dopo il rigore subìto ci siamo abbassati troppo e in quei momenti concedi sempre qualcosa agli avversari. E’ subentrata la paura, il timore di pareggiare la partita e poi è successo. Volevamo dare seguito alla vittoria contro una squadra forte come la Vibonese, siamo consapevoli della nostra forza, adesso rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo.

La doppietta

Il rigore su di me era netto, mi è venuto addosso dopo averlo superato. La seconda rete è frutto di una schema provato in settimana, eravamo tutti al posto giusto”.