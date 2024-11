Reggina, Trocini: ‘Bisognava vincere senza se e senza ma’

Un atteggiamento leggero e poco combattivo sin dall’inizio e nonostante questo un vantaggio di due reti, poi una seconda parte con una squadra, quella amaranto, inesistente e la possibilità concessa al Pompei di rientrare in partita e addirittura pareggiarla nel finale. Ai microfoni di radio Febea il tecnico Trocini: “Il percorso sicuramente non è compromesso, ma non possiamo farci recuperare così. Sono stati fatti degli errori sui quali dobbiamo lavorare. Nel primo tempo abbiamo spinto tantissimo, ma nella ripresa non siamo stati bravi nei corpo a corpo sulle palle lunghe. Fisicamente si è pagato qualcosa, non avevamo centrocampisti in panchina, c’è sicuramente grande amarezza.

La partita era nelle nostre mani, prendere un gol con una palla lunga così fa davvero male. Spesso abbiamo giocato all’indietro e questo ha dato forza agli avversari. A prescindere dalle assenze in mezzo al campo, la gara bisognava vincerla senza se e senza ma, c’è da lavorare sulla continuità di prestazione, ci siamo allenati poco in questa settimana ma, ripeto, dovevamo comunque vincere.

Adesso è il momento di stare uniti, bisogna crederci e spingere perchè il campionato finirà a maggio e ci saranno difficoltà per tutti. Chi saprà gestirle meglio arriverà fino in fondo. Spero non scemi l’entusiasmo che si era creato dopo la vittoria di Vibo”.