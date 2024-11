Reggina: brutta prestazione e deludente pareggio con il Pompei

Non c’è un seguito a quanto prodotto la settimana scorsa sul campo della Vibonese e la Reggina non va oltre il pari contro il Pompei. Nonostante la prestazione non eccellente, la squadra amaranto si era trovata in vantaggio di due reti a conclusione del primo tempo grazie alla doppietta di Ragusa, ma nella seconda parte, probabilmente convinta di aver chiuso la pratica si fa sorprendere nei primi minuti con un rigore realizzato da De Luca e nel finale con una evidente distrazione difensiva che porta al gol il nuovo entrato El Hilali. Una partita che si doveva assolutamente vincere contro una compagine in piena fase di ricostruzione, finisce in parità, grande occasione sprecata. 2-2 il risultato finale.

Primo tempo

Le tante assenze portano mister Trocini a cambiare atteggiamento tattico dalla cintola in su. Schieramento a quattro confermato in difesa dove davanti a Martinez vengono collocati Vesprini a destra, in mezzo la coppia Girasole-Adejo e a sinistra al posto dell’infortunato Cham c’è Malara. Centrocampo a due con Laaribi e Ba, poi la linea a tre composta da Ragusa, Urso e Perri dietro l’unica punta Barranco.

La prima cosa che balza all’occhio è il cambio di panchina con Trocini alla Inzaghi che si colloca insieme a tutti gli altri calciatori lato Curva Sud. Arriva al terzo minuto il primo tiro in porta della gara con Perri che dal limite colpisce bene ma Rizzuto e ben piazzato e para. All’undicesimo si invola sulla corsia di destra Ragusa che supera il diretto avversario e in area viene atterratto. L’arbitro senza dubbi assegna il rigore che lo stesso attaccante batte e realizza, 1-0.

Nel contesto di una prima parte non particolarmente esaltante, arriva al ventinovesimo una punizione ben studiata con Urso che finge il tiro e serve Ragusa. L’esterno, defilato, si accentra e fa partire un diagonale che sorprende il portiere Rizzuto e finisce in rete, 2-0. Non ci sono altri sussulti, si conclude così la prima frazione.

Secondo tempo

Al quinto minuto indecisione nell’area di rigore amaranto, palla al Pompei e cross in area con Laaribi che tocca il pallone con il braccio, è rigore. Batte De Luca e accorcia, 2-1. Al nono, punizione dal limite per gli ospiti, la sfera sbatte sulla barriera, ma il tema del match sembra cambiato con la Reggina in difficoltà e il Pompei che prende coraggio.

Trocini opera la prima sostituzione con l’ingresso di Giuliodori per Malara. Al diciottesimo ci prova Urso direttamente su punizione, bravo il portiere a respingere. Mossa difensiva del tecnico amaranto con Bonacchi al posto di Urso, la squadra non convince. La Reggina si gioca la carta Rosseti che sostituisce Barranco, fuori anche Ragusa per l’ingresso di Provazza.

A quattro dalla fine, la difesa amaranto si fa imbambolare da una giocata a tre del Pompei fino al tocco ultimo di El Hilali che davanti a Martinez conclude e realizza, è 2-2. Reggina inguardabile nella seconda parte, rischia pure di prendere il terzo su una ripartenza dei campani. Nel finale entra Curiale, ma non succede nulla.