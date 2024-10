Reggina: adesso si allenano in nove. Taibi: ‘Contro il Brescia gioco io?’

Piuttosto che migliorare, la situazione peggiora. I superstiti al covid erano in dieci ed avevano iniziato il 2 di gennaio gli allenamenti al centro sportivo S. Agata, speranzosi tutti di aver chiuso il bilancio, seppur pesantissimo, di positività nell’ampio organico amaranto. Ed invece, dall’ennesimo giro di tamponi, è venuto fuori un nuovo contagio all’interno di questo ristretto gruppo di calciatori e la ovvia e conseguenziale preoccupazione che da qui ne possano scaturire altre.

“Con il Brescia gioco io?”

A questo punto, ad una situazione già grave, si aggiunge un nuovo problema e ci si chiede come sia possibile presentarsi alla sfida del 15 gennaio con il Brescia, società quest’ultima che non intende fermarsi ancora. A questo punto non resta che attendere quella che sarà l’assai probabile convocazione di una nuova Assemblea per capire se esistano i margini per la richiesta di un rinvio, fermo restando che in queste condizioni la Reggina non potrà scendere in campo. Lo stesso Ds Taibi, intervenuto al canale ufficiale del club ha dichiarato: “Si naviga a vista. Il nostro GM De Lillo è in contatto con il presidente Mauro Balata e se ancora siamo all’inizio di gennaio, la situazione per noi è molto difficile. In più abbiamo tre portieri positivi, che facciamo gioco io? Se vado giù rischio di non alzarmi più” (ride). Queste dichiarazioni prima della nuova positività.