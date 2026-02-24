Reggina: il post di Ballarino dopo la pesante sconfitta con la Vigor Lamezia

Torna nuovamente pesante il clima. I tifosi sono delusi e arrabbiati

Una sconfitta che frena bruscamente la scalata della Reggina verso la parte più alta della classifica. Gli amaranto appaiono in calo da qualche settimana, ma il secondo tempo contro la Vigor Lamezia, rispetto a quanto poi dichiarato da mister Torrisi, pone in evidenza altre problematiche che, qualora fossero confermate, sarebbero più serie e dovrà essere lo stesso allenatore a risolvere e magari anche la società.

Nel frattempo il patron Ballarino, sempre molto attivo sui social, pubblica il suo pensiero nella pagina personale: “Le cicatrici parlano di forza, non di debolezza. Ogni salita allena il cuore, guarda avanti e vai davanti alle difficoltà… non mollare mai“.

Inevitabili le reazioni contro al post da parte dei tifosi amaranto, profondamente delusi dopo una sconfitta brutta e inaspettata.