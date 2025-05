Reggina: il post di Lagonigro non è un saluto ma un lungo ringraziamento

Nella giornata di ieri i post pubblicati prima da Curiale e poi da Martinez come messaggi di addio. Diverso quello del giovane portiere Lagonigro: “Mi hai aspettato, mi hai lasciato sbagliare, mi hai aiutato a rialzarmi, mi hai circondato di persone meravigliose da cui ho appreso tanto, che mi hanno dato tanto, tutto. Hai messo nel mio cammino degli uomini veri, ci hai reso il gruppo col cuore più grande e ci hai spinto oltre il dolore, oltre la fatica, oltre la tensione; mi hai preso per mano e mi hai inserito dentro una famiglia, una famiglia che si è presa cura di me, una famiglia senza invidie, una famiglia unita.

Abbiamo dato tutto per te, abbiamo pianto, abbiamo gioito, abbiamo vinto e abbiamo perso, l’abbiamo fatto sempre con te, per Reggio e con Reggio. Mi hai dato il mondo, mi hai fatto sentire grande, mi hai fatto sentire un calciatore, mi hai fatto sentire vivo, più vivo che mai. Posso solo ringraziarti anche se non è abbastanza, posso solo ringraziare gli amici che mi hai fatto incontrare, che mi hanno dato l’anima e che ho cercato di ricambiare come meglio ho potuto, ho visto campioni mettersi a mia disposizione e ho visto dei signori parlarmi col cuore e parlarmi da grande, da grande come loro.

Mi hai dato tutto questo, mi hai regalato un sogno che spero non finisca mai. Mi hai strappato il sorriso più grande, mi hai fatto emozionare e continuerai a farlo, come hai sempre fatto, nel bene e nel male, perché ogni lacrima per te non è mai banale, perché ogni lacrima per te è oggi e sarà sempre la più dolce, che io abbia mai versato. grazie”.