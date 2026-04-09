Reggio, il miraggio del Ponte Calopinace: eterna ‘terra di mezzo’ tra il Lungomare e il Parco Lineare Sud

Capitolo Calopinace. Rimane ahinoi ancora aperto e tutto da scrivere il finale del ‘Ponte Calopinace‘, opera che unirebbe i due lembi del lungomare reggino.

Da una parte il lungomare Falcomatà, dall’altra il Parco lineare Sud. Due pezzi di città che attendono di essere uniti da un ‘ponticello’ di poche decine di metri. Negli ultimi mesi sono stati fatti importanti passi in avanti rispetto all’immobilismo del passato ma la fine dei lavori, rimane, ancora un miraggio.

L’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti, ai microfoni di Live Break, commenta le lungaggini relative all’opera del Ponte in un ‘mare di imprevisti’ con errori di progettazione.

“Quando si ironizza sul ponte, rispondo che questa amministrazione ha avuto la visione di pensarlo. Non è un passaggio banale. E’ importante dire che i lavori sono iniziati nel 2022 e che c’è stata un’interdizione per mafia per la prima ditta che ha eseguito i piloni. Questo ha comportato il blocco di un anno e mezzo delle attività. Ci sono stati poi problemi nella realizzazione del progetto e ci sono state ben tre rescissioni per incapacità nel realizzare i lavori”.