Da Dubai a Sant’Alessio: Firàs Safieddine firma AR Memories e apre il borgo alla scena internazionale

Si è svolto presso l’Antico Frantoio Calabrò l’evento di presentazione di AR Memories – Memorie aumentate tra suoni, gesti e paesaggi di Sant’Alessio in Aspromonte, un progetto che intreccia arte digitale, identità territoriale e innovazione, inserendosi nel percorso più ampio di valorizzazione e marketing di comunità Feel Aspromonte. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di confronto tra istituzioni, comunità locale e mondo della cultura, confermando Sant’Alessio in Aspromonte come spazio dinamico di sperimentazione e rigenerazione territoriale. Ad aprire i lavori il Sindaco Francesco Marra, che ha sottolineato il valore strategico del progetto per il futuro del territorio.

Istituzioni e protagonisti: gli interventi all’Antico Frantoio

Sono quindi intervenuti:

• Simona Scarcella, Presidente ANCI Calabria

• Marisa Larosa, Presidente Commissione Turismo ANCI Calabria

• Carmelo Versace, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

• Alex Tripodi, Assessore del Comune di Reggio Calabria

• Roberto Quatraccioni, esperto di marketing di comunità e destination manager

• Giuseppe Varacalli, Presidente AICOTOUR

A moderare l’incontro è stato Giuseppe Romeo, Assessore al Turismo del Comune. Nel suo intervento, il Sindaco Francesco Marra ha dichiarato:

“AR Memories e Feel Aspromonte rappresentano per noi molto più di un progetto: sono una visione concreta di futuro. Stiamo costruendo un modello in cui cultura, comunità e innovazione si incontrano, restituendo dignità e prospettiva ai nostri borghi.”

A delineare il quadro strategico è stato Roberto Quatraccioni, ideatore del percorso di marketing di comunità per Tatix, che ha evidenziato il valore sistemico dell’iniziativa.

“Feel Aspromonte è un processo prima ancora che un progetto: significa mettere in relazione persone, imprese e istituzioni per costruire un’identità condivisa e trasformarla in esperienza. AR Memories rappresenta l’evoluzione naturale di questo percorso, portando il territorio dentro linguaggi contemporanei e rendendolo capace di dialogare con il mondo”.

Particolarmente significativa è stata la presenza dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino” di Gallico (RC), coinvolti in un’esperienza diretta di scoperta dell’arte digitale e della narrazione del territorio, a testimonianza della dimensione educativa e generativa del progetto.

AR Memories: luoghi simbolici trasformati in esperienze immersive

Il nuovo progetto AR Memories trasforma così luoghi simbolici del territorio in spazi narrativi immersivi, dove materia, memoria e tecnologia si intrecciano. Le opere presentate reinterpretano elementi identitari come l’olio d’oliva, il paesaggio e i cicli naturali, traducendoli in esperienze artistiche contemporanee, in cui natura e percezione si fondono.

Elemento centrale dell’evento è stata la partecipazione dell’artista libanese Firàs Safieddine, figura di rilievo internazionale nel campo delle arti digitali e dell’innovazione urbana, autore di progetti e opere in diversi contesti globali, tra cui anche Dubai. Per Sant’Alessio in Aspromonte, Safieddine ha realizzato un’opera site-specific, che esplora le relazioni tra spazio, corpo, ecologia e sistemi complessi, portando nel borgo una visione artistica contemporanea capace di dialogare con il contesto locale. La sua presenza ha aperto il borgo a una dimensione internazionale e dimostrando come anche i territori interni possano diventare luoghi di produzione culturale globale.

Feel Aspromonte e la nuova narrazione: tradizione e innovazione

L’evento ha evidenziato il forte legame tra AR Memories e Feel Aspromonte, un percorso che sta costruendo un sistema integrato di esperienze, narrazioni e servizi turistici basato sulla partecipazione attiva della comunità. Attraverso questo modello, il territorio non è più solo oggetto di promozione, ma diventa protagonista di una nuova narrazione, capace di connettere tradizione e innovazione.

Con AR Memories, Sant’Alessio in Aspromonte compie un ulteriore passo nel percorso di rigenerazione culturale e turistica, proponendosi come esempio concreto di come i borghi possano reinventarsi attraverso l’incontro tra comunità, arte e visione. Un progetto che parte dall’Aspromonte ma guarda al mondo.