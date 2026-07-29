Il ‘tasto dolente’ delle Case parcheggio: l’appello dell’ass. Noi di Santa Caterina al sindaco Cannizzaro

“Case Parcheggio” a Santa Caterina: l’appello di fiducia dell’Associazione “NOI PER SANTA CATERINA” al nuovo Sindaco.

Illustrissimo Signor Sindaco, Le scriviamo a nome dell’Associazione “Noi per Santa Caterina”, una realtà di cittadini orgogliosi del proprio quartiere e impegnati ogni giorno per migliorarne la vivibilità, il decoro e il benessere. Seguiamo con vivo interesse e profonda speranza questo inizio del Suo mandato. I Suoi primi passi e l’attenzione che sta dimostrando verso la cura della nostra città hanno riacceso in tutti noi la certezza che un cambiamento positivo sia possibile.

Con un pò di sana civetteria ci sentiamo di affermare che Santa Caterina non è una periferia qualunque. È “La Porta del Sole” di Reggio Calabria. È il quartiere dove termina quella che un tempo era l’Autostrada del Sole. È un quartiere strategico, ben servito: dall’uscita autostradale di centro città, dal Porto, dalla Stazione Ferroviaria funzionale ad un collegamento che in pochi minuti conduce i propri abitanti al centro storico. In esso vi insistono la scuola elementare e media, la caserma della guardia di finanza, il centro polifunzionale della Polizia di Stato. La cittadella universitaria la trovi a poche centinaia di metri. È un quartiere commercialmente vivo, di gente che lavora, che si impegna, che ha dimostrato con i fatti di volerlo riscattare. Ne sono esempio i nostri Orti Sociali, nati dalla generosità dei cittadini.

Proprio perché crediamo fortemente nel valore e nelle potenzialità di Santa Caterina, è nostro dovere segnalarLe con fiducia un’area che oggi costituisce una nota dolente per il quartiere: le cosiddette “Case Parcheggio” di via Esperia, poste a ridosso dell’uscita autostradale proprio nel punto in cui ogni cosa dovrebbe accogliere al meglio i visitatori che arrivano in auto nella nostra bella città.

Si tratta di una zona che da troppo tempo attende un riscatto. L’abbandono ormai cronico da parte dell’amministrazione comunale rischia di offuscare tutto il resto e di compromettere la serenità di chi ci abita e di chi sceglie Santa Caterina per vivere. Il nostro non vuole essere un lamento sul passato, ma un invito concreto a investire su un quartiere che ha tutte le carte in regola per continuare ad essere un “un bel quartiere della città”.

Per questo Le chiediamo un duplice, prezioso intervento:

Riqualificazione e decoro: un’azione mirata di pulizia e recupero che possa restituire dignità alle “Case Parcheggio” e valorizzare l’intero quadrante.

un’azione mirata di pulizia e recupero che possa restituire dignità alle e valorizzare l’intero quadrante. Vigilanza e presidio costante: una presenza attiva delle istituzioni che protegga gli interventi effettuati, garantisca sicurezza e impedisca che si ricreino condizioni di degrado.

Siamo certi che la Sua amministrazione saprà cogliere questa opportunità. Santa Caterina merita di essere raccontata per i suoi punti di forza, non solo per le sue criticità. Come Associazione “Noi per Santa Caterina”, Le offriamo fin da ora la nostra totale disponibilità a collaborare, a fare la nostra parte e a essere custodi attivi del territorio, come sempre al fianco delle istituzioni.

La ringraziamo per l’impegno al servizio della comunità e Le auguriamo un sereno e proficuo lavoro.

Con profonda stima e fiducia,

Associazione “NOI per Santa CATERINA”