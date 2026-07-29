City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Turismo accessibile, Calabrese: ‘Garantire alle persone sorde un’esperienza completa per una Calabria più inclusiva’

Il confronto dell'assessore regionale con l'ente nazionale sordi Calabria e gli esperti del settore. Tra i temi affrontati, la formazione degli operatori

29 Luglio 2026 - 14:45 | Comunicato stampa

turismo accessibile sordi calabrese

“L’accessibilità rappresenta un valore fondamentale per una Calabria che vuole essere davvero accogliente e aperta a tutti. Il confronto con l’Ente nazionale sordi (Ens) Calabria e con gli esperti del settore ci permette di avviare un percorso concreto fatto di formazione, innovazione e servizi dedicati. L’obiettivo è garantire alle persone sorde un’esperienza turistica completa, autonoma e di qualità, valorizzando al tempo stesso il nostro straordinario patrimonio culturale e naturale attraverso strumenti sempre più inclusivi”.

Lo ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, al termine dell’incontro, alla Cittadella regionale a Catanzaro, con una delegazione dell’Ens Calabria, rappresentata dal presidente regionale Antonio Mirijello. Presenti anche Davy Mariotti, tour operator di Moondy Travel e tra i massimi esperti di turismo accessibile in Italia, Rosanna Pesce e Giuseppe Musicò di Digi.Art, società specializzata in servizi digitali per l’arte, i beni culturali e l’accessibilità.

L’incontro è stato dedicato al tema del turismo accessibile e alle opportunità offerte dalla Lingua dei Segni Italiana (LIS) per migliorare l’accoglienza e la fruizione del patrimonio turistico e culturale da parte delle persone sorde. Ha rappresentato un’importante occasione per condividere strategie e progettualità finalizzate a rendere la Calabria una destinazione sempre più accessibile e inclusiva, attraverso servizi dedicati e la valorizzazione delle buone pratiche già presenti sul territorio.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla formazione degli operatori impegnati nella prima accoglienza, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei principali punti di accesso alla regione, affinché possano acquisire competenze specifiche per relazionarsi con le persone sorde. Si è discusso, inoltre, della necessità di implementare strumenti di comunicazione accessibili, come video sottotitolati e contenuti tradotti nella Lingua dei Segni Italiana, nonché di potenziare la presenza di operatori adeguatamente formati per garantire un’accoglienza realmente inclusiva.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla realizzazione di itinerari turistici accessibili e alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso tecnologie innovative. L’obiettivo è promuovere musei e luoghi della cultura dotati di videoguide in LIS, sistemi di sottotitolazione e strumenti digitali, come tag NFC e QR code, che consentano ai visitatori sordi di accedere in autonomia a contenuti multimediali con interpreti della Lingua dei Segni Italiana, favorendo una fruizione piena e inclusiva delle opere e dei beni culturali.

Tra le proposte emerse durante l’incontro, al quale era presente anche Fabio Tarantino, responsabile del portale Calabria Straordinaria, vi è quella di implementare il portale di promozione turistica con una sezione dedicata al turismo accessibile per le persone sorde, attraverso una mappa interattiva che raccolga musei, siti culturali, itinerari e servizi già accessibili in Calabria. Uno strumento destinato a essere aggiornato periodicamente con nuove realtà e nuovi percorsi, così da offrire ai visitatori un punto di riferimento sempre più completo.

L’assessore Calabrese ha comunicato che a breve il portale Calabria Straordinaria sarà implementato con le videoguide in LIS già realizzate e gratuitamente disponibili sulla piattaforma nazionale videoguidalis.it. La LIS in Calabria è in costante crescita, anche grazie alla recente mappatura di ulteriori musei accessibili alle persone sorde, come quelli di Pizzo e Soriano Calabro, diretti dall’archeologa Mariangela Preta.

Al termine, ha espresso apprezzamento per il confronto, ribadendo la volontà della Regione di costruire un percorso condiviso con l’Ente nazionale Sordi e con tutti i soggetti coinvolti, tra cui Davy Mariotti di Moondy Travel e Digi.Art:

“l’incontro – ha dichiarato – ha posto le basi per una collaborazione stabile finalizzata a sviluppare progettualità capaci di rendere la Calabria un modello di turismo accessibile, innovativo e sempre più inclusivo”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Regione CalabriaCalabria Turismo
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?