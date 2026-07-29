Lino Banfi al MGFF: ‘Ho proposto una sceneggiatura a Kevin Spacey, la gireremo in Calabria’- VIDEO

"In Calabria mi sto trovando benissimo, non mi aspettavo una così bella accoglienza" le parole dell'attore pugliese che ha da poco spento 90 candeline

Lino Banfi è stato il protagonista della quarta serata del Magna Graecia Film Festival a Soverato.

L’attore pugliese ha fatto ridere la platea con le sue battute e ripercorso oltre 65 anni di carriera e più di 130 film, tra ricordi d’infanzia e aneddoti.

“In Calabria – ha detto – mi sto trovando benissimo. Sapevo di avere una bella accoglienza, ma non mi aspettavo una cosa così bella come quella di stasera. Vuol dire che sto raccogliendo adesso i frutti di quello che ho seminato per 65 anni, lavorando sempre con garbo, misura e buoni sentimenti”.

“A 7 anni, durante i bombardamenti in Puglia – ha ricordato – mi chiamavano per far ridere i bambini spaventati per le sirene e le bombe. Il mio destino già allora era quello di far ridere. Ho fatto ridere quattro generazioni. Ne ho fatta tanta di strada. Grazie anche a mia moglie che ci ha sempre creduto. Oggi sono felice di essere qui: la Calabria è da sempre gemellata con la mia Puglia”.

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Quindi, stimolato dal direttore artistico del Magna Graecia Film Festival Gianvito Casadonte, ha regalato un’ultima battuta sui progetti futuri:

“Qui ho voluto incontrare Kevin Spacey per proporgli una sceneggiatura… per ora sta tutta nella mia testa e la gireremo in Calabria!”.

A festeggiare il recente traguardo dei 90 anni di Banfi (compiuti il 9 luglio), è arrivata la sorpresa della torta sul palco e la consegna della Colonna d’Oro di GB Spadafora da parte del questore di Catanzaro Giuseppe Linares, dalla famiglia Spadafora e dall’assessore regionale Gianluca Gallo.

Spazio anche all’impegno sociale con la Polizia di Stato di Catanzaro, che ha presentato la clip legata all’operazione “Movida Sicura”. Sul red carpet sono intervenuti il questore Linares, insieme ai suoi collaboratori e a Giulia Ceravolo che ha inoltre sensibilizzato il pubblico sulla prevenzione e sui rischi legati alla droga dello stupro.

Un tributo è stato dedicato ad Ettore Scola, storico presidente onorario del Magna Graecia Film Festival, curato dall’associazione culturale Antroposcene con la partecipazione di Giacomo Lazotti e Tommaso Lazotti, nipoti di Scola.

Fonte: Ansa Calabria