Reggina, il post di Virzì agente di Roberto Marino

# contractrenewal Il tempo è ora!!

Questo è quello che è apparso da poco sul profilo facebook di Gianluca Virzì, tra gli altri, agente del calciatore della Reggina Roberto Marino.

Il tempo è ora per il rinnovo di contratto. Sembrerebbe un assist alla società di Via Petrara per prolungare quello che è un rapporto che andrebbe a terminare il 30 giugno del 2019. In realtà, da quelle che sono le nostre fonti, la Reggina ha già abbondantemente parlato sia con il calciatore che con lo stesso Virzì e quindi trovato l’accordo per il rinnovo. Da definire se la prossima scadenza dovrà essere il 2021 oppure il 2022. L’ufficializzazione dovrebbe arrivare prima della chiusura del campionato.